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Fulham - Manchester United maçında kazanan çıkmadı

Fulham - Manchester United maçında kazanan çıkmadı

20.09.2026 20:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fulham - Manchester United maçında kazanan çıkmadı

Fulham ile Manchester United, Premier Lig'in 5. haftasında 1-1 berabere kaldı.

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Premier Lig'in 5. haftasında Fulham ile Manchester United, Craven Cottage'da karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Karşılaşmanın 63. dakikasında Manchester United savunmacısı Lisandro Martinez'in kendi kalesine attığı golle Fulham 1-0 öne geçti.

Manchester United, 89. dakikada Matheus Cunha'nın attığı golle beraberliği yakaladı. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Manchester United 5 maç sonunda puanını 5'e, Fulham ise 2'ye yükseltti.

İlgili Konular: #manchester united #İngiltere Premier Lig #fulham

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