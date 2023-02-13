Futbol camiası tek yürek: 'Biz beraberiz'

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü kendi sahasında İsviçreli Basel'i konuk edecek. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan biletleri satışa çıkan mücadele için bordo-mavili takıma destek mesajı yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 17:31
Futbol camiası tek yürek: 'Biz beraberiz'
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UEFA Konferans Ligi'nde Basel ile perşembe günü karşılaşacak Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır'dan tüm taraftarlara bir çağrı geldi.

Uğurcan Çakır, paylaşılan videoda tüm taraftarları Basel maçına davet etti. Milli kaleci, "Basel ile oynamak zorunda olduğumuz maça renk ve arma ayırmaksızın bütün takım taraftarlarını bekliyoruz. Biz biriz, hep birlikte daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

"YARALARIMIZI HEP BİRLİKTE SARALIM"

Trabzonspor'un paylaşımına önce Fenerbahçe, ardından Galatasaray ve Beşiktaş'tan da destek geldi.

Fenerbahçe'nin paylaşımında, "Yaralarımızı sarmak için, tek yürek ve HepBirlikte orada olacağız!" ifadeleri kullanıldı. Galatasaray, "Yaralarımızı hep birlikte saralım! Gelin HepBirlikte bordo mavi olalım!" sözlerine yer verdi. Beşiktaş ise, "Gelin, yaralarımızı HepBirlikte saralım, tüm Türkiye bordo mavi olalım!" mesajını paylaştı.

Trabzonspor, daha sonra üç takımın paylaşımlarını alıntıladı ve, "Biz beraberiz" sözlerini kullandı. 


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