Futbol maçında akılalmaz olay: Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar!
Şili'nin Antofagasta şehrinde Club Real Deportivo 1 de Mayo ile Club Salvador arasında oynanan mücadelede kırmızı kart gösteren bir hakem, oyuncular tarafından uçurumdan aşağı atıldı.
Şili'deki bir futbol müsabakasında akılalmaz bir olay yaşandı. Geçtiğimiz ay oynanan Club Real Deportivo 1 de Mayo ile Club Salvador arasındaki mücadelede kırmızı kart çıkaran bir hakem, futbolcular tarafından sopalarla dövüldü.
Bir türlü yatıştırılamayan futbolcular önce darbettikleri hakemi daha sonra futbol sahasının yakınındaki bir vadiye götürdükten sonra uçurumdan aşağıya attı. Ağır yaralanan hakem, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.
Olayın ortaya çıkmasının ardından futbol camiası da adeta ayağa kalktı. Futbolseverler, hakeme şiddet uygulayan kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
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