Futbolculardan ortak paylaşım
Yaşanan deprem felaketinin ardından Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giyen futbolculardan ortak paylaşımlar geldi.
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve ülkemizi derinden etkileyen deprem felaketinin ardından spor camiasından çağrılar gelmeye devam ediyor.
Fenerbahçe ve Trabzonspor kaptanları Uğurcan Çakır; Fenerbahçe forması giyen Arda Güler ve Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu; Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu ve Galatasaray'da oynayan Berkan Kutlu'dan ortak paylaşımlar geldi.
"Yaralarımızı sarabilmek için hepimiz aynı takımdayız ve desteğinize ihtiyacımız var" başlıklı paylaşım şu şekilde;
"Yaşanılan deprem felaketi nedeniyle binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, on binlerce vatandaşımız yaralandı.
Depremin etkisini gösterdiği her ilimizde insanlarımız yardım bekliyor.
Vatandaşlarımızın yaralarını sarabilmek için hepimiz aynı takımdayız ve desteğinize ihtiyacımız var"
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