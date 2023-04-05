Futbolcuya vuran hakeme 12 maç men
Meksika Ligi'nde kendisine itiraz eden futbolcunun kasığına diziyle vuran hakem Fernando Hernandez'e 12 maç men cezası verildiği açıklandı.
Meksika Birinci Futbol Kapanış Ligi'nin (Liga MX Clausura) 13. haftasındaki maçta, kendisine itiraz eden Leon oyuncusu Lucas Romero'nun kasığına diziyle vuran hakem Fernando Hernandez'e 12 maç men cezası verildi.
İki takımın teknik direktörünün de oyundan atıldığı ve 6 futbolcunun sarı kart gördüğü Club America-Leon karşılaşmasında, yeşil sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Bu kez taraftar, futbolcular veya takımların teknik heyetlerinden biri değil, hakem şiddet içeren davranışta bulundu.
Meksika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre disiplin kurulu, hakem Fernando Hernandez'in 12 maç men cezası almasına kararlaştırdı.
Club America Teknik Direktörü Fernando Ortiz, Leon Teknik Direktörü Nicolas Larcamon ve Leon'un orta saha oyuncusu Romero ise 2'şer maç men cezası aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ABD'den Erdoğan'ın tepki gösterdiği görüşmeye yanıt
- Ölü bulunan Gabonlu kızın son görüntüsü ortaya çıktı
- Kartal İHL mezunlarından Kılıçdaroğlu'na açık mektup!
- Eski ABD Başkanı Trump tutuksuz yargılanacak
- 'Seccade' fotoğrafı orada çekilmişti...
- Karaman'dan 'Berat Albayrak' sorusuna yanıt
- AKP'yi üzecek bilirkişi raporu
- Türkeş’in kızından MHP’ye Sinan Ateş tepkisi
- 'Dana dili' ile tehdit davasında karar çıktı
- İzmir Valisi ve Emniyet Müdürü hakkında suç duyurusu!