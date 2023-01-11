Futbolda 'ara transfer' dönemi başlıyor

Kulüplerin kadrolarına takviye yapacağı "ara transfer" dönemi 12 Ocak Perşembe günü başlayacak.

AA
Yayınlanma: 11.01.2023 - 10:29
Futbolda 'ara transfer' dönemi başlıyor
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Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak. 

8 ŞUBAT'TA SONA ERECEK

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun daha önce aldığı karara göre yarın başlayacak ara transfer dönemi 8 Şubat Çarşamba günü tamamlanacak.

2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül'de tamamlanmıştı


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