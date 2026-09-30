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TFF'nin listesinde kulüp başkanı bulunuyor... Bahis soruşturmasında PFDK'ye sevk edilenler açıklandı!

TFF'nin listesinde kulüp başkanı bulunuyor... Bahis soruşturmasında PFDK'ye sevk edilenler açıklandı!

30.09.2026 17:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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TFF'nin listesinde kulüp başkanı bulunuyor... Bahis soruşturmasında PFDK'ye sevk edilenler açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig'de son 5 yıl içinde yönetici olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen kişilerin isimlerini açıkladı.
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TFF, Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen 448 kişiyi PFDK'ye sevk etti.

Sevk edilenlerden 31'i 4 büyüklerin yöneticilerinden oluşuyor. Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5 ve Fenerbahçe'den 3 yönetici listede yer aldı.

TRABZONSPOR BAŞKANI DA YER ALIYOR 

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban ve Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Maruf Güneş, PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer aldı.

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Ertuğrul Doğan

Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında, 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 30.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."

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