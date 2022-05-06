Futbolda haftanın programı

06 Mayıs 2022 Cuma, 09:39

1. Lig'de 36. hafta maçlarının tamamı 8 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise karşılaşmaların tümü yarın saat 15.00'te başlayacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadeleler ise 8 Mayıs Pazar günü saat 12.00'de yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Yeni Hatay)

20.00 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor (Kalyon)

Yarın:

16.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Adana)

8 Mayıs Pazar:

16.00 Altay-GZT Giresunspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

9 Mayıs Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)

Spor Toto 1. Lig

Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk)

Altaş Denizlispor-NasaDoge Menemenspor (Denizli Atatürk)

Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Balıkesir Atatürk)

Tuzlaspor-Eyüpspor (Atatürk Olimpiyat)

Kocaelispor-Altınordu (Kocaeli)

Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)

İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)

Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bitci Timsah Park)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor (Diyarbakır)

Pazarspor-Uşakspor (Pazar İlçe)

Weecoins Kırklarelispor-Kırşehir Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

Şanlıurfaspor-Nazilli Belediyespor (Şanlıurfa GAP)

Teco Karacabey Belediyespor-Ankara Demirspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Anagold 24 Erzincanspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

Bucaspor 1928-Tarsus İdman Yurdu (Yeni Buca)

Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Isparta 32 (Karaelmas K. Köksal)

Kırmızı Grup:

Ankaraspor-1461 Trabzonspor (Osmanlı)

Somaspor-İnegölspor (Soma Atatürk)

Silahtaroğlu Vanspor-Niğde Anadolu (Van Atatürk)

Bodrumspor-Adıyaman FK (Bodrum İlçe)

Çorum FK-Afjet Afyonspor (Çorum Şehir)

Sarıyer-Diyarbekirspor (Yusuf Ziya Öniş)

An Zentrum Bayburt Özel İdare-Ergene Velimeşespor (Bayburt Genç Osman)

Sivas Belediyespor-Sakaryaspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

Kahramanmaraşspor-Turgutluspor (7 Ocak)

Serik Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Serik İsmail Oğan)

TFF 3. Lig

1. Grup:

Formül Erbaaspor-Belediye Kütahyaspor (Erbaa İlçe)

Nevşehir Belediyespor-Bergama Belediyespor (Nevşehir Gazi)

Batman Petrolspor-Arnavutköy Belediyespor (Batman Yeni Şehir)

Criptoswaps Çatalcaspor-Osmaniyespor (Tepecik Şenol Güneş)

Sancaktepe-Artvin Hopaspor (15 Temmuz)

Kahta 02-Başkent Gözgözler Akademi (Kahta İlçe)

Elazığspor-Fatsa Belediyespor (Elazığ Doğukent)

Hendekspor-Bursa Yıldırımspor (Hendek Atatürk)

1954 Kelkit Belediyespor-Karaman FK (Kelkit İlçe)

2. Grup:

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Siirt İl Özel İdaresi (Alanya Milli Egemenlik)

Kızılcabölükspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Doğan Seyfi Atlı)

Hacettepe-Bayrampaşa (Yeni Mahalle Hasan Doğan)

68 Aksaray Belediyespor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan (Dağılgan)

Kuşadasıspor-İskenderunspor (Kuşadası Özer Türk)

Beyoğlu Yeni Çarşı-52 Orduspor (Maltepe Hasan Polat)

Darıca Gençlerbirliği-Kalecik FK (Darıca İlçe)

Gema Polimer Şile Yıldızspor-Yomraspor (Şile İlçe)

Bitexen Düzcespor-Çarşambaspor (Düzce 18 Temmuz)

3. Grup:

Criptoswaps Edirnespor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Edirne 25 Kasım)

Mardin 1969-Çankaya FK (Mardin 21 Kasım)

Orduspor 1967-Ceyhanspor (Yeni Ordu)

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Karşıyaka (Başpınar)

Esenler Erokspor-Ağrı 1970 (Esenler Erokspor)

İçel İdmanyurdu-Modafen (Mersin)

Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Of İlçe)

Kardemir Karabükspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

Belediye Derincespor-Fethiyespor (Belediye Derincespor)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

A Grubu:

Altay-Ataşehir Belediyespor (Bağyurdu)

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Hatayspor (Osmanlı)

Kocaeli Bayan FK-Beşiktaş Vodafone (Mehmet Ali Kağıtçı)

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Fenerbahçe (Şehit Vefa Karakurdu)

Amed Sportif Faaliyetler-Fatih Vatanspor (Amedspor)

Bitexen 1207 Antalyaspor-Kireçburnu (Zeytinköy)

B Grubu:

Hakkarigücü-Trabzonspor (Merzan Şehir)

Galatasaray Hepsiburada-Çaykur Rizespor (Yeşilova Kemal Aktaş)

Bitexen Sivasspor-Dudullu (4 Eylül Spor Vadisi)

Konak Belediyespor-İlkadım Belediye Yabancılar Pazarıspor (Atatürk Stadı)

Wulfz Fatih Karagümrük-Yukatel Kayseri (Vefa)

Bitexen Adana İdmanyurdu-ALG Spor (Muharrem Gülergin)