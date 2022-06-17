Futbolda yaz transfer dönemi başladı
Futbolda 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran Cuma (bugün) başlayıp 8 Eylül'de sona erecek.
Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, yaz transfer dönemi 8 Eylül'de tamamlanacak.
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 2 Ocak 2023'te başlayıp 8 Şubat 2023'te sona erecek.
Video Haberler
- Adayı duyurma şartını açıkladı
- Kayseri’de 2 paraşütçü havada çarpıştı
- Gece denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi
- İşten çıkıp eve geldi, kocasını öldürülmüş halde buldu
- Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
- Otomobil dereye uçtu; 3 kişi yüzerek karaya çıktı!
- 'Siyasetçi gitmesini de bilmek zorunda'
- 'Kral çıplak demenin zamanıdır'
- Hırsızdan 'eskiyi getir, yeniyi götür' tarife
- 'Parkı koruyalım' derken, orman gidiyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye için çarpıcı senaryo
- Peker'den 'Hilal Kaplan' paylaşımı
- Alman şirketten Saray'a ihtar
- Trafikteki kavga çaycıda bitti
- Erdoğan’ın katılacağı tören için seferberlik
- 'Kral çıplak demenin zamanıdır'
- İstifanın arkasından Nureddin Nebati çıktı
- Erdoğan'a 'çürük' yanıtı
- 00.00'dan itibaren litresi 30 lirayı geçiyor
- Bakanlık önünde ikinci protesto