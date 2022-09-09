Futbolda "yaz transfer dönemi" sona erdi

Futbolda Türkiye için 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi kapandı.

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2022 Cuma, 00:12
Futbolda
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre 17 Haziran'da başlayan "yaz transfer dönemi", gece yarısı itibarıyla tamamlandı.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 2 Ocak 2023'te başlayıp 8 Şubat 2023'te sona erecek.


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