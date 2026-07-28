Gabriel Sara'dan Şampiyonlar Ligi itirafı: 'Performansımdan mutlu değildim'

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapan Galatasaray'ın yıldızlarından Gabriel Sara, açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı ekibin Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, İngiltere Premier Lig'de oynamayı hayal ettiğini ancak şu anda tamamen sarı-kırmızılı takıma odaklandığını söyledi.

Sezon sonunda hakkında çıkan transfer iddialarına değinen 27 yaşındaki oyuncu, "Sosyal medyada çılgınca şeyler olabiliyor. 'Sezon sonunda gidecektim ama sakatlandım' gibi şeyler çıkabiliyor. Kulüp tarafına bile bir şey gelmemişken, böyle şeyler söylenebiliyordu. İngiltere Premier Lig'de oynama hayalim var. Bunun yeri ve zamanı var. Bulunduğum yerden çok memnunum. Galatasaray'da güzel işler başarmak istiyoruz. Trendyol Süper Lig'de üst üste beşinci kez şampiyon olmak istiyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde belki de daha iyi yerlere gideceğiz. Şu anda tamamen Galatasaray'a odaklıyım. Yeri ve zamanı geldiğinde kulüp için de yararlı olursa bu durum düşünülür" diye konuştu.

Galatasaray'da geçirdiği iki sezona değinen Sara, "Ana hedefimiz her zaman kazanmaktı. Başarılardan dolayı kendimle ve takımımla gurur duyuyorum. Kazanmaya devam etmeniz lazım. Bundan dolayı planımız sürekli kazanmak" ifadelerini kullandı.

'OKAN BURUK ÇOK DENEYİMLİ BİRİ' Sara, Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile çalışmaktan keyif aldığını belirtti. Okan Buruk gibi Galatasaray için efsaneleşmiş bir teknik adamla çalışmanın güzel olduğunu aktaran Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Bu kulüpte daha önce futbolcu olarak oynadığı için işlerin nasıl yürüdüğünü biliyor. Okan Buruk çok deneyimli biri. Onunla çalışmaktan keyif alıyorum" diye konuştu.

Sara, maçlarda her pozisyonda oynayabileceğini belirterek "8 numara pozisyonunda daha iyi işler çıkarabildiğimi düşünüyorum. Bu pozisyona daha alışkınım, kendimi daha rahat hissediyorum. Hocam isterse 10 numara pozisyonunda da oynarım. Hocam isterse stoper bile oynarım. Çünkü ben sahada olmaktan keyif alıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMANIN HAYALİNİ KURMUŞTUM' Gabriel Sara, her zaman hayalinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğunu söyledi. Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u 5-2 yendikleri maçın oyuncusu seçilmesine değinen Brezilyalı futbolcu, "O zaman hayalim gerçek olmuştu. Her zaman Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın hayalini kurmuştum. Bir Şampiyonlar Ligi müsabakasında maçın adamı seçilmek de çok özel bir his. Bu tarz maçları daha fazla yaşamak isterim" ifadelerini kullandı.

Sara, geçen sezonki UEFA Şampiyonlar Ligi performansını değerlendirerek "Aslında performansımdan çok mutlu değildim. Yedek kulübesinde başladığım çok fazla maç oldu. Monaco, Union Saint-Gilloise ve Juventus maçlarında iyiydim. Yine de bu yeterli değil. Daha iyisini yapabileceğime inanıyorum ve daha iyisini yapmaya çalışacağım" şeklinde konuştu.

Brezilyalı oyuncu, ilk Fenerbahçe derbisinde gol atmasına değinerek "Benim için çok önemliydi. En büyük rakibimize karşı derbide gol atmak çok özeldi. Hatırlamak ayrı bir şey. Ben bir sonraki maçta gol atmak istiyorum. Önüme odaklanmam lazım. Ben sonraki maçıma odaklanıyorum" dedi.

'SAO PAULO VE GALATASARAY BİRBİRİNE ÇOK BENZİYOR' Gabriel Sara, Türkiye ve Brezilya'nın futbola bakış açılarının benzer olduğunu söyledi. Kariyerinde daha önce oynadığı Sao Paulo ve Norwich City ile Galatasaray'ı karşılaştıran Sara, "Norwich City ile Galatasaray çok farklı. Norwich City'nin taraftarları az. Galatasaray ve Sao Paulo kadar taraftarları yok. Norwich City'de forma giydiğimde küçük bir şehirde yaşıyordum. Sao Paulo ve Galatasaray birbirine çok benziyor. Kültürel olarak da Türkiye ve Brezilya'nın futbola bakış açıları benzer. İki ülkede de futbol bir bağımlılık gibi. İki ülkede de deplasmana gittiğinizde taraftarlar çok tutkulu ve sürekli sizin yanınızdalar. Norwich City için daha çok beyin ve daha az duygu diyebiliriz" şeklinde görüş belirtti.

Sarı-kırmızılı takımın orta sahasındaki forma rekabetine değinen Sara, "Bu durum beni etkilemeyecek. Hocamız en iyi oynayanı seçecek. Eğer en iyi oynayan ben değilsem yedek kulübesinde olurum. Eğer en iyi oynayan bensem de sahada olurum. Bence bu kadar basit" dedi.

Sara, bu sezon Trendyol Süper Lig'de üst üste 5. kez şampiyonluğa ulaşmanın kolay olmayacağını kaydederek "Açıkçası geçtiğimiz yıllar içerisinde en zorlu sene bu olacak. Bunun sebebi rakiplerimiz değil, kendi mantalitemiz. Baktığınız zaman bu mantalite ile ilgili bir şey. Geçen şampiyonluk kutlamalarında bunun muhabbetini yapıyorduk. Üst üste beşinci şampiyonluğu almamız gerektiğini konuşuyorduk. Bu sezon için söz vermiyorum ama çok heyecanlıyım. Bu sezon şampiyonluğu kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NA ÇAĞIRILMAK ANA HEDEFLERİMDEN BİR TANESİ' Daha önce verdiği bir röportajda, çocukken izlediği 2006 Dünya Kupası'ndaki Brezilya-Fransa maçında Zinedine Zidane'dan çok etkilendiğini belirten Sara, Brezilya Milli Takımı formasını ilk kez yine bir Fransa maçında giydiğinin hatırlatılması üzerine "Bu duruma hiç bu açıdan bakmamıştım, gerçekten ilginç bir tesadüfmüş. O formayı giydiğiniz her an çok özeldir ancak ilk anın yeri bambaşka. Umarım Brezilya Milli Takımı'na yeniden seçilirim" değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı kadrosunda yer alamamasına değinen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Daha motive oldum. Çağrılmayı bekliyordum ama sakatlığımdan ötürü beni çağırmamaları normal. Çoğu insan bilmiyor ama beni Dünya Kupası kadrosuna sakatlıktan ötürü çağırmadılar. Bu sezon iyi bir performans verip, yeniden çağrılmayı istiyorum. Brezilya Milli Takımı'na çağrılmak ana hedeflerimden bir tanesi" şeklinde konuştu.