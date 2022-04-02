Galatasaray – Fatih Karagümrük maçında 11’ler belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. 20:30'da başlayacak mücadeledeki tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 30 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 38 puanla 30. haftayı averajla 15. sırada tamamladı.
VavaCars Fatih Karagümrük ise ligde yaptığı maçların 12'sini kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 11'ini kaybetti. Kırmızı-siyahlı takım, elde ettiği 43 puanla 30. haftayı 9. sırada bitirdi.
GALATASARAY'DA 4 EKSİK
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Mustafa Muhammed ve Omar Elabdellaoui, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.
Ülkesi Fransa'da geçirdiği koronavirüs sonrası karantina sürecini tamamlayan ve bugün İstanbul'a dönecek Sacha Boey'in de maçta oynaması beklenmiyor.
Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera ve Emre Kılınç da bugün kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev alamayacak.
GALATASARAY İLE FATİH KARAGÜMRÜK 16. RANDEVUDA
İki takım, ligde daha önce 15 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 9 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Dört mücadele ise beraberlikle sona erdi.
Rekabette Galatasaray 28 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 13 golle karşılık verdi.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Taylan, Van Aanholt, Kerem, Babel, Gomis, Ömer, Berkan, Nelsson, Cicaldau, Marcao
Karagümrük: Viviano, Biraschi, Biglia, Emre Mor, Jimmy Durmaz, Bistrovic, Luckassen, Balkovec, S. Dursun, Pesic, A. Toure
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