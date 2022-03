CANLI: Galatasaray 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu başladı

26 Mart 2022 Cumartesi, 10:54

Galatasaray’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda saat 10.00'da başlayan kritik toplantıda merhum Başkan Mustafa Cengiz'in son dönemi ile mevcut Başkan Burak Elmas'ın ilk dönemi için (mali-idari) ibra oylaması yapılacak.

CENGİZ VE ELMAS DÖNEMLERİ OYLANACAK

Görüşmelerin ardından önce Mustafa Cengiz dönemi sonrasında Burak Elmas dönemi idari ve mali açıdan oylanacak. Burak Elmas dönemi ibra edilmezse tüzüğe göre seçim kararı alınması gerekecek. Elmas daha önce olası bir ibra edilmeme kararında tüzüğün gerekliliğini yapacağını söylemişti.

Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasının ardından kulüp ile iştiraklerinin 2022 yılı bütçesinin oylanmasıyla sona erecek.

TERİM KATILMAYACAK

Galatasaray'da eski teknik direktör Fatih Terim, mali genel kurula katılmayacak. Divan Kurulu üyesi olan ve toplantıyı yerinden takip edeceği haberleri çıkan deneyimli teknik direktörün karar değiştirdiği genel kurula katılmayacağı öğrenildi.

Galatasaray'da 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu'nun başlamasıyla ilk olarak başkan Burak Elmas açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının içeri alınmasına ilişkin önerge oy çokluğuyla reddedildi.

Elmas, Mali Genel Kurulu'nun basına neden kapalı gerçekleştiği hakkında da konuştu.

"FİŞLENDİĞİNİ GÖRDÜĞÜMÜZ İÇİN BU KARARI ALDIK"

Elmas, "Bu toplantı gizli değil GS TV'den kesintisiz yayımlanıyor. Biz geçmişte burada üyelerimizin açık oylamalardan sonra fişlendiğini gördüğümüz için bu kararı aldık" dedi.

Burak Elmas'ın ardından Galatasaray Olağan Mali Genel Kurulu'nda Abdurrahim Albayrak da açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'I BASINDAN AYRI TUTAMAYIZ"

Albayrak, "Zor ve güzel bir gün olacak. Bütün herkese başarılar diliyorum. Basınla ilgili çok küçük bir şey söylemek istiyorum. Yarın kulübümüzün sponsorluk anlaşması olacak. Orada bu insanları bulamayabiliriz. Galatasaray'ı basından ayrı tutamayız. Bu insanlar her zaman bizimle oldular. Başkanımızın kararıdır, saygı duyuyorum" dedi.

"KEREM AKTÜRKOĞLU'NU HER HAFTA ARADIM"

Albayrak, sözlerine şöyle devam etti:

"Elimizden gelen her şeye yaptık. Bu kürsüde size söz vermiştik. Ada için namus sözü vermiştik. Burak Elmas döneminde Ada çözüme kavuştu fakat o dönemde de iki kez kontak sağladık. Çok büyük teşekkürüm de Galatasaray Avukatı Petek Hanım için, Petek Hanım'ın hakkını ödeyemem. Petek Hanım'a söz vermiştim. 'Bu işi çözersen prim vereceğim' demiştim. Burak Elmas başkanımla konuşacağım gerekirse cebimden vereceğim. Yusuf Günay kardeşime de teşekkür ediyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun Erzincan'dan alış hikayemi anlatsam şaşırırsınız. Kerem Aktürkoğlu'nu her hafta aradım, babasını her hafta aradım. 'Hiç kimseye demeç vermeyeceksiniz' dedim. Kerem geçen sezon 850 bin TL'ye oynadı. Taylan Antalyalı olayı var. Taylan'ı transfere son saatler kala 4 milyon TL'ye kulübümüze kazandırdık" şeklinde konuştu."

Mustafa Cengiz döneminde yöneticilik yapan Kaan Kançal: "Mustafa Cengiz döneminde yöneticilik yapan Kaan Kançal: "18/19 sezonunda toplam 24.2 TL kar ettik. 19/20 sezonunda 46.7 M TL zarar ettik. 20/21 sezonunda 434.6 TL zarar ettik. Bunlarda pandeminin de etkisi var. Son 10 yılda kar eden tek yönetim, Mustafa Cengiz yönetimidir. Bizler pandemiye rağmen bütçelerimizi tutturduk. Amatör şubelerde kulübümüz son 10 yılda 200 milyon dolar zarar etti."



"BENİM MÜCADELEM İKTİDAR DEĞİL KURTULUŞ MÜCADELESİ"

Burak Elmas'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Dün akşam evde otururken kendi iç muhasebemi yaptım. Ne söylersem Galatasaray'a faydalı olur? diye düşündüm. Ben sizlerin arasından çıkmış, Galatasaray'ı çok seven bir arkadaşınızım. Bu görevi sizler adına yürütüyorum. Tribünde tezahürat yaparak başlayan Galatasaray yolculuğum daha sona üye, yönetici ve sizlerin teveccühüyle başkan olarak devam ediyor. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren benimle çalışan insanlara ve sizlere bunun basit bir yönetim dönemi olmadığını söyledim. Bugün faiziyle beraber 2,5 milyar TL borç servisi yapmak zorunda olan, bütün gelirleri ortak bir hesapta olan, bankalar tarafından bütün gelirlerinden önce vergiler düşülerek hesabına alınan bir mali durum var. Bunun yanı sıra 15 yıl gecikmiş bir kurumsallaşma hamlesi var. Sadece masrafları kısarak, daha az harcayarak düze çıkamazsınız. Her gelen yönetimin, her gelen teknik direktörün, her gelen basketbol şubesi yöneticisinin değiştirdiği yapıda Galatasaray'ın sürdürülebilir mali başarı yakalaması mümkün değil. Bunun için öncelikle birlikte hareket etme kabiliyetine sahip olmamız lazım. Benim mücadelem iktidar değil kurtuluş mücadelesi. Galatasaray adına yapılacak her mücadeleye hazırım ama çalışmak istiyoruz. Her gün çıkan bir dedikoduyla hedefe konmasını, normalde konuşulmayacak bir konunun camianın en önemli konusu yapılmasını istemiyoruz.

'30 MİLYON DOLAR İLAVE KAYNAK YARATTIK'

'6 ayda ne yaptılar ki?' diyorlar. Sabah gelip akşama kadar çalışıyoruz. Biz sanki 'Bugün ne yaparsak Galatasaray'a zarar veririz' diye düşünüyoruz! 'Seçim zamanı verdiği sözleri tutmadı' diye beni çok eleştiriyorlar. Hepsini yapamamış olabiliriz ama zamanı var. 30 milyon dolar ilave kaynak yarattık. Bugüne kadar herhangi bir finansal borçlanma gerçekleştirmeden içimizde yarattığımız kaynaklarla bugüne geldik.

Galatasaraylı; sponsora gidip 'Siz bu yönetime çok destek veriyorsunuz' diyenler var. Kulübün içerisindeki kontratları yalan yanlış aktararak bunun medyada konuşulmasını sağlayanlar var. Bunun kime yararı var? Galatasaray’a olmadığı kesin. Benim için Galatasaray, son dönemlerde çok söylüyorum, bir kulüpten çok fazlası. Bir değerler bütünü. Ama maalesef biz bu değerlerin etrafında da birleşemiyoruz

"ADA KONUSU ÇÖZÜLMÜŞTÜR"

Galatasaray'ın Ada konusu çözülmüştür. Bunu Galatasaraylılar yapmıştır. Burada 20'den fazla kişi sayabilirim, onlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ada ile ilgili müjde vermek istiyorum. Yazın havuzu ve restaurant bölümümüzü üyelerimize açıyoruz. Kemerburgaz'a taşınıp Florya'dan gelecek gelirle 3 yıl için tüm borçlarımızı kapatmayı düşünüyoruz. Galatasaray fikri hür, vicdanı hür bir kulüptür. Galatasaray'a tüm Galatasaraylıların sahip çıktığı bir şekilde davranalım. Yaşasın Galatasaray.