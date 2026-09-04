Galatasaray'a kötü haber: Osimhen karşılaşmaya devam edemedi

Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı.
Galatasaray'da maça ilk 11'de başlayan Victor Osimhen, sakatlandı ve maça devam edemedi.
Sakatlanan Victor Osimhen yerine 33. dakikada Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu.
"BİLMİYORUM"
beIN SPORTS muhabiri, devre arasında Victor Osimhen'e sakatlığının ciddi olup olmadığını sordu. Golcü oyuncu, "Bilmiyorum" cevabını verdi.
Galatasaray'ın sağlık heyeti, yapılacak kontrollerin ardından Osimhen'in sakatlığına dair net bir açıklamada bulunacak.