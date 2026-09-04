Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'a kötü haber: Osimhen karşılaşmaya devam edemedi

Galatasaray'a kötü haber: Osimhen karşılaşmaya devam edemedi

4.09.2026 20:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray'a kötü haber: Osimhen karşılaşmaya devam edemedi

Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı maçta Victor Osimhen sakatlık geçirdi ve oyundan çıktı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı.

Galatasaray'da maça ilk 11'de başlayan Victor Osimhen, sakatlandı ve maça devam edemedi.

Sakatlanan Victor Osimhen yerine 33. dakikada Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu.

"BİLMİYORUM"

beIN SPORTS muhabiri, devre arasında Victor Osimhen'e sakatlığının ciddi olup olmadığını sordu. Golcü oyuncu, "Bilmiyorum" cevabını verdi.

Galatasaray'ın sağlık heyeti, yapılacak kontrollerin ardından Osimhen'in sakatlığına dair net bir açıklamada bulunacak.

İlgili Konular: #galatasaray #Başakşehir #victor osimhen

İlgili Haberler

Galatasaray şikayet etmişti: Ahmet Çakar ifade verdi
Galatasaray şikayet etmişti: Ahmet Çakar ifade verdi Galatasaray, aralarında Fenerbahçe'nin eski yönetici Hulusi Belgü ve eski hakem Ahmet Çakar'ın da olduğu sosyal medyadaki 8 hesap hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ahmet Çakar Galatasaray Spor Kulübü’nün şikayeti üzerine savcılıkta ifade verdi.
Victor Nelsson'dan Galatasaray'a duygusal veda
Victor Nelsson'dan Galatasaray'a duygusal veda Galatasaray'dan bu kez kalıcı olarak ayrılan Victor Nelsson, sarı-kırmızılılara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.
Başakşehir'de 5 gollü düello... Galatasaray, 3 puanı son anlarda kaptı
Başakşehir'de 5 gollü düello... Galatasaray, 3 puanı son anlarda kaptı Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.