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Galatasaray'a milli arada 5 gün izin

Galatasaray'a milli arada 5 gün izin

22.09.2026 13:18:00
Güncellenme:
AA
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Galatasaray'a milli arada 5 gün izin

Milli ara dönüşü Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarına devam etti. 5 gün izin yapacak sarı-kırmızılılar, 28 Eylül Pazartesi saat 18.00'de yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan çalışma, iki grup halinde 8'e 2 pas idmanıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

5 gün izin yapacak Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına 28 Eylül Pazartesi saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

İlgili Konular: #galatasaray #kasımpaşa #Milli ara

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