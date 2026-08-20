Galatasaray, Aleksey Batrakov transferini resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu!

Galatasaray, Rus orta saha Aleksey Batrakov'u renklerine bağladığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Batrakov'un bonservisi için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon Euro ödeneceği belirtildi.

Ayrıca Rus futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 15'inin Lokomotiv Moskova'ya ödeneceği kaydedildi.

SÖZLEŞME AYRINTILARI BELLİ OLDU

Galatasaray, 21 yaşındaki Batrakov ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, Batrakov'a 3 milyon 250 bin Euro yıllık ücret ödeneceğini duyurdu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Aleksei Batrakov’un transferi konusunda, oyuncunun kulübü FC Lokomotiv Moscow ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 25.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %15'lik bölümü FC Lokomotiv Moscow’a ödenecektir.

Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 3.250.000 Euro garanti ücret ödenecektir."