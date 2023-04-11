Galatasaray, aleyhine hata yapan hakemleri, MHK’nin kolladığı görüşünde: ‘Kötü yönet ödül al’

Galatasaray’ın Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) yönelik isyanı sürüyor. Sezon başından bu yana hakem ve VAR kararları nedeniyle tepkisini ortaya koyan Sarı-Kırmızılılar, Lale Orta başkanlığındaki MHK’nin uygulamalarından rahatsız.

Cumhur Önder Arslan
Yayınlanma: 11.04.2023 - 04:00
Galatasaray, aleyhine hata yapan hakemleri, MHK’nin kolladığı görüşünde: ‘Kötü yönet ödül al’
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Galatasaray, kupada Başakşehir’e elendiği maçta 2 penaltı beklerken karar devam olmuştu. Ayrıca Sarı-Kırmızılılar, Başakşehir’in 2. golü öncesi Kaan Ayhan’a faul yapıldığı itirazında bulunmuştu. Mertens’in attığı gol ise net görüntü olmamasına rağmen VAR’dan iptal edilmişti. Bu maçın orta hakemi Kadir Sağlam ile VAR’daki Özgür Yankaya, 4 gün sonra MHK tarafından Süper Lig’de görevlendirildi. Yankaya, Beşiktaş-Giresun maçında VAR görevi yaparken Aboubakar’ın topsuz alanda Görkem’in yüzüne müdahalesinde devreye girmedi. Kadir Sağlam ise Karagümrük-Fenerbahçe maçında asistan video yardımcı hakemdi. Sarı-Kırmızılı yönetim, MHK’nin bu tutumunu, “Galatasaray maçında aleyhimize karar veren hakemler ve VAR’dakiler, MHK tarafından başka maçlarda görevlendiriliyor. Adeta bizim maçları kötü yöneten hakemler ödüllendiriliyor!” yorumunda bulundu.

BURUK UYARDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçı öncesi futbolcularını uyardı. Buruk’un, son maçlardaki hakem hataları nedeniyle tepki gösteren oyuncularına “Hataların farkındayız, elbette etkileniyoruz ancak biz işimize bakalım, sahadaki iyi oyunumuzla maçlarımızı kazanıp hak ettiğimiz şampiyonluğu alalım” dediği bildirildi.


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