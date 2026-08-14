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Galatasaray ayrılığı duyurdu: Süper Lig ekibine kiralandı

Galatasaray ayrılığı duyurdu: Süper Lig ekibine kiralandı

14.08.2026 15:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray ayrılığı duyurdu: Süper Lig ekibine kiralandı

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar Gaziantep FK'ye kiraladı.
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Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun sezon sonuna kadar Gaziantep FK'ye kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

26 yaşındaki santrforun Galatasaray ile mevcut sözleşmesi, 2026-27 sezonunun sonunda sona erecek.

ÖNCEKİ SEZONU RİZESPOR'DA GEÇİRDİ

Halil Dervişoğlu, geride kalan sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık olarak tamamladı. Milli futbolcu, Karadeniz ekibinde 26 karşılaşmada görev alırken 5 gol kaydetti.

BONSERVİSİ 2023'TE ALINDI

Galatasaray, daha önce 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında kiralık olarak formasını giyen Halil Dervişoğlu'nun bonservisini 2023 yazında Brentford'dan aldı.

Gaziantep FK ise milli futbolcunun 2024-25 sezonunda kiralık olarak forma giydiği takım olmuştu. Dervişoğlu, yeni sezonda da kariyerine Gaziantep ekibinde kiralık olarak devam edecek.  

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