Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Elimizden gelen her şeyi yapacağız'
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depreme ilişkin konuştu. Özbek, yardım toplama merkezi olarak belirlenen Nef Stadyumu'nda yaptığı açıklamada, "Yardımları bölgeye hemen ulaştıracağız. Ekibimiz bölgeye intikal edecek" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Nef Stadyumu'nda kurulan yardım toplama merkezinde açıklamalarda bulundu.
Özbek yaptığı açıklamada, "Bütün Türk Milleti'ne geçmiş olsun. Allah bir daha böyle bir şeyi göstermesin. Galatasaray olarak elimizden gelen her şeyi depremzedelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Ekibimiz hemen bölgeye intikal edecek. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Ailelerine Allah sabır versin. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yardımları bölgeye hemen ulaştıracağız. Ekibimiz bölgeye intikal edecek. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Ailelerine Allah sabır versin. Bu yaraları sarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.
Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp, GSStore mağazalarının deprem yardım toplama noktası olarak belirlendiğini duyurdu.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu ve Galatasaray Taçspor Tesisleri'nin yanı sıra tüm @GSStore Mağazaları da AFAD ile koordineli yardım toplama noktası olarak belirlenmiştir. Tüm yardımlar AFAD vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 6, 2023
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