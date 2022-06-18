Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten teknik direktör açıklaması

18 Haziran 2022 Cumartesi, 17:06

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör konusunda tarih verdi. Mazbatasını aldıktan sonra göreve başlayan Özbek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dursun Özbek, "Teknik direktör konusu, önümüzdeki hafta sonuçlanır" dedi.

Özbek, transfer çalışmalarıyla ilgili "Çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki hafta meyvelerini toplayacağız. Transfer uzun bir süreç. Seçimin 11 Haziran'a gelmesi sebebiyle süre kaybımız oldu ancak telafi etmeye çalışıyoruz" sözlerini kullandı.