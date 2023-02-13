Galatasaray Başkanvekili Erden Timur: Sadece binayı yapanlar değil, imza atanlar da tutuklanmalı

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen depremin ardından gördüğü üç şehirdeki vahim durumu açıklarken, sadece yıkılan binaları yapanları değil imzayı atanların da tutuklaması gerektiğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 10:18
Galatasaray Başkanvekili Erden Timur: Sadece binayı yapanlar değil, imza atanlar da tutuklanmalı
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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketiyle ilgili Spor Gecesi programında açıklamalarda bulundu.

Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te sarı-kırmızılı kulübün yardımlarını da organize eden Timur, çok az sağlam bina aldığını belirterek felaketin boyutunu aktardı.

"İMZAYI ATAN HERKESİN TUTUKLANMASI GEREKİYOR"

Timur, “Standartların değiştirilmesi gerekiyor. Yapım standartlarının daha katı olması gerekiyor. Uygulama standartlarının daha katı olması gerekiyor. Sadece binayı yapanların değil, imzayı atan herkesin tutuklanması gerekiyor. Bir daha böyle bir şeyin başımıza gelmesin engellenmesi gerekiyor" diye konuştu.


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