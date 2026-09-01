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Galatasaray bir transferi daha bitiriyor: İstanbul'a gelecek
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Galatasaray bir transferi daha bitiriyor: İstanbul'a gelecek

1.09.2026 14:57:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaray bir transferi daha bitiriyor: İstanbul'a gelecek

Galatasaray'ın El Chadaille Bitshiabu'nun transferi için RB Leipzig ile anlaşma sağladığı ve genç stoperin sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edildiği iddia edildi.

Galatasaray bir transferi daha bitiriyor: İstanbul'a gelecek

Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

Sky Sport Almanya'nın haberine göre; sarı kırmızılılar Leipzig'in 21 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu El Chadaille Bitshiabu'yu kadrosuna katmaya çok yakın.

Galatasaray bir transferi daha bitiriyor: İstanbul'a gelecek

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-kırmızılı ekip, Bitshiabu'nun transferi için Leipzig ile anlaşma sağladı. Genç futbolcu sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a davet edildi.

LEIPZIG'TE 14 MAÇTA OYNADI

2023 yılında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle PSG'den transfer edilen Bitshiabu'nun Leipzig ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. 21 yaşındaki futbolcu Alman takımında 48 kez forma giydi.

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