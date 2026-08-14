Galatasaray - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında evinde Çorum FK ile karşılaşacak.

Ligde son 4 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 2026-2027 sezonunun ilk resmi maçına sahasında çıkacak. Doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Galatasaray, ilk resmi sınavını Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK karşısında verecek.

İLK RANDEVU

Galatasaray ile Çorum FK, ilk kez bir Süper Lig maçında birbirine rakip olacak.

Sarı-kırmızılı takım, tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde mücadele edecek İç Anadolu temsilcisini ağırlayacak. Çorum FK, Galatasaray'ın Süper Lig'de karşılaşacağı 77. farklı takım olacak.