Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Paylaş

Galatasaray - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

14.08.2026 09:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

Galatasaray - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında evinde Çorum FK ile karşılaşacak.

Galatasaray - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GALATASARAY - ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. 

 

Galatasaray - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GALATASARAY - ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. 

 

Galatasaray - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ligde son 4 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 2026-2027 sezonunun ilk resmi maçına sahasında çıkacak. Doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Galatasaray, ilk resmi sınavını Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK karşısında verecek.

Galatasaray - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, üst üste 5, toplamda 27. şampiyonluğunu elde etme hedefiyle başlayacağı ligin ilk haftasında kazanarak sezona 3 puan moraliyle girmeye çalışacak.

Galatasaray - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İLK RANDEVU

Galatasaray ile Çorum FK, ilk kez bir Süper Lig maçında birbirine rakip olacak.

Sarı-kırmızılı takım, tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde mücadele edecek İç Anadolu temsilcisini ağırlayacak. Çorum FK, Galatasaray'ın Süper Lig'de karşılaşacağı 77. farklı takım olacak.

Galatasaray - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TEK TRANSFER YAPTI

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna sadece 1 oyuncu kattı.

Ligde üst üste 5. şampiyonluğunu kovalayacak sarı-kırmızılılar, Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'den kiraladı. Taraftarı transfer beklentisinde olan "Cimbom" şu ana kadar Ugochukwu haricinde oyuncu almadı.

Genç orta saha oyuncusu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletecek.

İlgili Konular: #galatasaray #Çorum FK #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Galatasaray Daikin, Merve Tanyel'i kadrosuna kattı!
Galatasaray Daikin, Merve Tanyel'i kadrosuna kattı! Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Galatasaray Daikin, 30 yaşındaki smaçör Merve Tanyel'i renklerine bağladı.
Galatasaray sezonu sahasında açıyor: Okan Buruk, ilk 11 için kararını verdi
Galatasaray sezonu sahasında açıyor: Okan Buruk, ilk 11 için kararını verdi Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Süper Lig'de sezonun açılış maçında Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, sahaya süreceği ilk 11'i netleştirdi.
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması: 'Galatasaray’ın şampiyonluğu verdiğini iddia edenler...'
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması: 'Galatasaray’ın şampiyonluğu verdiğini iddia edenler...' Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı ekibin gündemine dair açıklamalarda bulundu.