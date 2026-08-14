Galatasaray - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında evinde Çorum FK ile karşılaşacak.
GALATASARAY - ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?
RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak.
GALATASARAY - ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Ligde son 4 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 2026-2027 sezonunun ilk resmi maçına sahasında çıkacak. Doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Galatasaray, ilk resmi sınavını Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK karşısında verecek.
Galatasaray, üst üste 5, toplamda 27. şampiyonluğunu elde etme hedefiyle başlayacağı ligin ilk haftasında kazanarak sezona 3 puan moraliyle girmeye çalışacak.
İLK RANDEVU
Galatasaray ile Çorum FK, ilk kez bir Süper Lig maçında birbirine rakip olacak.
Sarı-kırmızılı takım, tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde mücadele edecek İç Anadolu temsilcisini ağırlayacak. Çorum FK, Galatasaray'ın Süper Lig'de karşılaşacağı 77. farklı takım olacak.
TEK TRANSFER YAPTI
Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna sadece 1 oyuncu kattı.
Ligde üst üste 5. şampiyonluğunu kovalayacak sarı-kırmızılılar, Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'den kiraladı. Taraftarı transfer beklentisinde olan "Cimbom" şu ana kadar Ugochukwu haricinde oyuncu almadı.
Genç orta saha oyuncusu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletecek.