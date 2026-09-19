Galatasaray'da 16 futbolcuya milli davet

Galatasaray'da 16 futbolcu, ülkelerinin milli takım kadrolarına davet edildi. Sarı-kırmızılılardan 6 isim ise A Milli Takım'a çağrıldı.
Türkiye A Milli Takımı'nın aday kadrosuna Galatasaray'dan Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Deniz Gül davet edildi. Genç kaleci Jankat Yılmaz ise Türkiye Ümit Milli Takımı kadrosuna çağrıldı.
Sarı-kırmızılıların yabancı yıldızlarından Lesley Ugochukwu Fransa U21, Roland Sallai Macaristan, Mario Lemina Gabon, Lucas Torreira Uruguay, Aleksei Batrakov Rusya, Victor Osimhen Nijerya, Renato Nhaga Gine-Bissau, Davinson Sanchez Kolombiya ve Rafael Leao Portekiz Milli Takımı'nın kadrosunda yer aldı.
Galatasaray'dan milli takımlara davet edilen futbolcular şöyle:
Lesley Ugochukwu – Fransa U21
Roland Sallai – Macaristan
Mario Lemina – Gabon
Lucas Torreira – Uruguay
Aleksei Batrakov – Rusya
Victor Osimhen – Nijerya
Renato Nhaga – Gine-Bissau
Davinson Sanchez – Kolombiya
Rafael Leao – Portekiz
Jankat Yılmaz – Türkiye U21
Uğurcan Çakır – Türkiye
Abdülkerim Bardakcı – Türkiye
Eren Elmalı – Türkiye
Yunus Akgün – Türkiye
Barış Alper Yılmaz – Türkiye
Deniz Gül – Türkiye