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Galatasaray'da 16 futbolcuya milli davet

Galatasaray'da 16 futbolcuya milli davet

19.09.2026 13:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'da 16 futbolcuya milli davet

Galatasaray'da 16 oyuncu milli takımlara davet edildi.

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Galatasaray'da 16 futbolcu, ülkelerinin milli takım kadrolarına davet edildi. Sarı-kırmızılılardan 6 isim ise A Milli Takım'a çağrıldı.

Türkiye A Milli Takımı'nın aday kadrosuna Galatasaray'dan Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Deniz Gül davet edildi. Genç kaleci Jankat Yılmaz ise Türkiye Ümit Milli Takımı kadrosuna çağrıldı.

Sarı-kırmızılıların yabancı yıldızlarından Lesley Ugochukwu Fransa U21, Roland Sallai Macaristan, Mario Lemina Gabon, Lucas Torreira Uruguay, Aleksei Batrakov Rusya, Victor Osimhen Nijerya, Renato Nhaga Gine-Bissau, Davinson Sanchez Kolombiya ve Rafael Leao Portekiz Milli Takımı'nın kadrosunda yer aldı.

Galatasaray'dan milli takımlara davet edilen futbolcular şöyle:

Lesley Ugochukwu – Fransa U21

Roland Sallai – Macaristan

Mario Lemina – Gabon

Lucas Torreira – Uruguay

Aleksei Batrakov – Rusya

Victor Osimhen – Nijerya

Renato Nhaga – Gine-Bissau

Davinson Sanchez – Kolombiya

Rafael Leao – Portekiz

Jankat Yılmaz – Türkiye U21

Uğurcan Çakır – Türkiye

Abdülkerim Bardakcı – Türkiye

Eren Elmalı – Türkiye

Yunus Akgün – Türkiye

Barış Alper Yılmaz – Türkiye

Deniz Gül – Türkiye

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