Galatasaray'da Abdullah Kavukcu'dan transfer açıklaması: 'Biz her şeyi planlayarak yapıyoruz'

Galatasaray'ın Rennes ile oynadığı hazırlık maçının ardından yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukcu, Rams Park'ta açıklamalarda bulundu.

Abdullah Kavukcu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Taraftarlarımızın tepkisini, başımın üstünde kabul ediyorum. İnsanlarda bir tedirginlik var. Belki geç kaldığımızı düşünüyorlar diğer takımlara bakın göndermek istedikleri oyuncular var. Bugüne kadar Icardi, Mertens, Sane, Osimhen... Bunları Galatasaray'ın gücüyle aldık. Biz başkanımızla her şeyi planlı olarak yapıyoruz."

"GALATASARAY'IN HERKESTEN ÇOK PARASI VAR"

“Biz plansız olsaydık, yabancı sayımız çok daha farklı olurdu. Biz her şeyi planlayarak yapıyoruz. 2 Eylül'ü bekliyoruz demiyorum ama bu süreç içinde çok güzel transferler yapacağız. 4 sene nasıl olduysak, bu sene de şampiyon olacağız. Bize inanın, güvenin transferleri yapacağız. Galatasaray'ın herkesten çok parası var."

"Galatasaray, Türk sporunda en güçlü kulüptür. Çok doğru şekilde planlayarak gidiyoruz. Arsenal'in 850 milyon Euro bütçesi var. Bu kadar paraya transfer mi yapıyor? Bütçe farklı. UEFA'nın kriterleri var. Bu ölçüde kalarak transfer yapıyorlar. Biz bunlara dikkat ediyoruz. Başka kulüpler gibi, 'Biz transferi yapalım, yarın ne olursa olsun' diye bakmıyoruz. Biz Galatasaray'ın geleceğini düşünüyoruz. Kimse bunun altında bir şey aramasın."

"HER KURUŞUN DEĞERİNİ BİLİYORUZ"

"Her açıkladığınız isim bize zarar veriyor. Bir oyuncuya teklif yapsak hemen haber çıkartıp baskı kuruyorlar. Çünkü Türkiye'yi çözdüler. 'Taraftar tepki gösteriyorsa almaya mecburlar' diye bir algı oluştu. Bu algıdan dolayı karşı taraf kazanıyor."

"Paramız var. Limiti en rahat kulübüz. En güçlü kulübüz. Ancak Galatasaray'ın parası olduğu için bir kuruşuna bile dikkat ediyoruz. Tepkiler başımızın üstünde. Her kuruşun değerini biliyoruz."

BARIŞ ALPER YILMAZ İDDİALARINA YANIT

"Siz yazmışsınız Barış Alper'e 35 Milyon Euro teklif var. Hayır arkadaşım öyle bir teklif yok! Singo, ‘Ben Galatasaray’a borcumu ödemedim. Ödemeden gitmeyeceğim’ diyor. Kendisine 2 teklif var."