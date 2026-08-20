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Galatasaray'da Aleksey Batrakov'un lisansı çıkarıldı

Galatasaray'da Aleksey Batrakov'un lisansı çıkarıldı

20.08.2026 21:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'da Aleksey Batrakov'un lisansı çıkarıldı

Galatasaray, yeni transferi Aleksei Batrakov'un lisansını çıkardı. Oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.

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Galatasaray, yeni transferi Aleksey Batrakov'un lisansını çıkardı.

Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki genç oyuncunun transferini TFF'ye bildirdi ve lisans işlemlerini tamamladı.

Galatasaray, Aleksey Batrakov ile 2031'e kadar sözleşme imzaladı.

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