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Galatasaray'da ayrılık... Amedspor transferi resmen açıkladı!

Galatasaray'da ayrılık... Amedspor transferi resmen açıkladı!

17.08.2026 19:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'da ayrılık... Amedspor transferi resmen açıkladı!

Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor, Galatasaray forması giyen 21 yaşındaki sağ bek Ali Turap Bülbül'ü renklerine bağladı.
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında Galatasaray forması giyen Ali Turap Bülbül'ü transfer ettiğini açıkladı.

Yeşil-kırmızılı kulüp, genç sağ bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Amedspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, 2026–2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, Galatasaray forması giyen sağ bek Ali Turap Bülbül ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Ali Turap Bülbül'e Amedspor ailemize hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz."

SÜPER LİG'E GALİBİYETLE BAŞLADI

Amedspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Erzurumspor'u mağlup ederek sezona 3 puanla başlamıştı. Diyarbakır ekibi, Ali Turap Bülbül transferiyle kadrosunu güçlendirdi.

İlgili Konular: #galatasaray #Amedspor #Ali Turap Bülbül

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