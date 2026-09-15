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Galatasaray'da dikkat çeken Victor Osimhen iddiası: Trabzonspor maçında forma giyebilecek mi?
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Galatasaray'da dikkat çeken Victor Osimhen iddiası: Trabzonspor maçında forma giyebilecek mi?

15.09.2026 10:04:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'da dikkat çeken Victor Osimhen iddiası: Trabzonspor maçında forma giyebilecek mi?

Galatasaray'da sakatlığı sonrası tedavi süreci devam eden Victor Osimhen'in Trabzonspor maçında forma giyebileceği iddia edildi.

Galatasaray'da dikkat çeken Victor Osimhen iddiası: Trabzonspor maçında forma giyebilecek mi?

Başakşehir maçında sakatlanan Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in tedavi süreci olumlu gidiyor, futbolcunun ağrılarının azaldığı aktarılırken Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu.

Galatasaray'da dikkat çeken Victor Osimhen iddiası: Trabzonspor maçında forma giyebilecek mi?

Sabah'ta yer alan habere göre; Victor Osimhen, Okan Buruk' ile bir görüşme yaptı ve ağrılarının azalması durumunda Trabzonspor maçında oynamak istediğini ifade etti. Yıldız golcü, bordo-mavililere karşı istemesi durumunda forma giyebilecek.

Galatasaray'da dikkat çeken Victor Osimhen iddiası: Trabzonspor maçında forma giyebilecek mi?

Okan Buruk maç gününe kadar durumu yakından takip edilecek olan Osimhen'i şartlar ne olursa olsun Trabzonspor kafilesine almaya karar verdi. Osimhen ilk 11'de olmasa bile Trabzon uçağında yer alacak.

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