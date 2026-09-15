Galatasaray'da dikkat çeken Victor Osimhen iddiası: Trabzonspor maçında forma giyebilecek mi?

Sabah'ta yer alan habere göre ; Victor Osimhen, Okan Buruk' ile bir görüşme yaptı ve ağrılarının azalması durumunda Trabzonspor maçında oynamak istediğini ifade etti. Yıldız golcü, bordo-mavililere karşı istemesi durumunda forma giyebilecek.

Okan Buruk maç gününe kadar durumu yakından takip edilecek olan Osimhen'i şartlar ne olursa olsun Trabzonspor kafilesine almaya karar verdi. Osimhen ilk 11'de olmasa bile Trabzon uçağında yer alacak.