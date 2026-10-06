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Galatasaray'da divan kurulu toplanıyor

Galatasaray'da divan kurulu toplanıyor

6.10.2026 11:09:00
Güncellenme:
AA
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Galatasaray'da divan kurulu toplanıyor

Galatasaray Kulübü'nün ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılacak.

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Galatasaray Kulübü'nün ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılacak toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

MALİ TABLOLAR SUNULACAK

Toplantıda kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide yıllık mali tablolar ile özet yönetsel-sportif faaliyet raporları yönetim kurulu tarafından sunulacak.

Denetim kurulu da söz konusu raporlarla ilgili tespit ve incelemelerini üyelerle paylaşacak.

İlgili Konular: #galatasaray #Divan Kurulu

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