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Galatasaray'da Ermedin Demirovic gelişmesi
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Galatasaray'da Ermedin Demirovic gelişmesi

20.08.2026 16:19:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'da Ermedin Demirovic gelişmesi

Galatasaray'ın, Stuttgart forması giyen golcü oyuncu Ermedin Demirovic'in transferinde önemli mesafe kaydettiği iddia edildi.

Galatasaray'da Ermedin Demirovic gelişmesi

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic için önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Ermedin Demirovic gelişmesi

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, birkaç gün önce Ermedin Demirovic'in transfer şartlarını sordu.

 

Galatasaray'da Ermedin Demirovic gelişmesi

GÖRÜŞMELER İLERİ DÜZEYDE

Son gelişmelerin ardından Galatasaray'ın Ermedin Demirovic ile anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılıların, transferin tamamlanması için Stuttgart ile ileri düzeyde görüşmeler yürüttüğü aktarıldı.

Galatasaray'da Ermedin Demirovic gelişmesi

Galatasaray son olarak Lokomotiv Moskova forması giyen Batrakov'u kadrosuna katmıştı.

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