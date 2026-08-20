Galatasaray'da Ermedin Demirovic gelişmesi

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic için önemli bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, birkaç gün önce Ermedin Demirovic'in transfer şartlarını sordu.

GÖRÜŞMELER İLERİ DÜZEYDE

Son gelişmelerin ardından Galatasaray'ın Ermedin Demirovic ile anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılıların, transferin tamamlanması için Stuttgart ile ileri düzeyde görüşmeler yürüttüğü aktarıldı.