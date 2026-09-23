Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'da görev değişikliği! Mehmet Cibara açıkladı...

Galatasaray'da görev değişikliği! Mehmet Cibara açıkladı...

23.09.2026 17:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray'da görev değişikliği! Mehmet Cibara açıkladı...

Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, voleybol ve kadın basketbol şubelerindeki görev değişikliklerini duyurdu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Galatasaray'da voleybol ve kadın basketbol şubelerinde görev değişikliğine gidildi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Eski Açık sitesine yaptığı açıklamada yönetim kurulundaki yeni görev dağılımının ayrıntılarını anlattı.

"ŞUBELERİ BEN DEVRETTİM"

Mehmet Cibara, görev değişikliğiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz gün yönetim kurulunda görev dağılımında şubeleri ben devrettim. Artık voleybol şubesine Ömer Sarıgül, kadın basketbola ise Mecit Mert Çetinkaya bakacak. Benim görevim de tüm bu şubelerden sorumlu Başkan Yardımcılığı. Ben, bu sürece kadar takımları kurdum. Şimdi sezonlar başlıyor. Geçtiğimiz günkü yönetim kurulunda da ilk yaptığımız yönetim kuruluna atfen bu arkadaşlara şubeleri teslim ettim. Bundan sonra öncelikle şubelerdeki durum önce şube görevlileri tarafından Sportif Direktör Muhittin Özbay'a rapor edilecek. Sonrasında da yönetim kurulu üyeleri bana rapor edecek."

"BAŞKA ÖZEL BİR SEBEP YOK"

Galatasaray'daki görev dağılımının nedenini de anlatan Mehmet Cibara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkan Yardımcısı olarak kulübün bütün sportif aktivitelerinden ben sorumluyum. Şimdi 16-17 tane şubeden sorumlu olduğun zaman hepsiyle yakından ilgilenemeyeceğin bir durum oluyor. O sebeple onları yönetim kurulu üyelerine bölüştürdük. Sebebi de bu, başka özel bir sebep yok."

İlgili Konular: #galatasaray #basketbol #voleybol #Mehmet Cibara

İlgili Haberler

Galatasaray’da sorular, yanıtlar!
Galatasaray’da sorular, yanıtlar! Galatasaray sezona iyi başlamadı.
Galatasaray'a milli arada 5 gün izin
Galatasaray'a milli arada 5 gün izin Milli ara dönüşü Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarına devam etti. 5 gün izin yapacak sarı-kırmızılılar, 28 Eylül Pazartesi saat 18.00'de yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
Galatasaray'da Wilfried Singo gelişmesi
Galatasaray'da Wilfried Singo gelişmesi Galatasaray forması giyen Wilfried Singo, üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre formasından uzak kaldı. Son olarak antrenmanda sakatlanan Fildişili futbolcunun bu ay sonunda sahalara dönmesi bekleniyor.