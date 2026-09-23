Galatasaray'da görev değişikliği! Mehmet Cibara açıkladı...

Galatasaray'da voleybol ve kadın basketbol şubelerinde görev değişikliğine gidildi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Eski Açık sitesine yaptığı açıklamada yönetim kurulundaki yeni görev dağılımının ayrıntılarını anlattı.

"ŞUBELERİ BEN DEVRETTİM"

Mehmet Cibara, görev değişikliğiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz gün yönetim kurulunda görev dağılımında şubeleri ben devrettim. Artık voleybol şubesine Ömer Sarıgül, kadın basketbola ise Mecit Mert Çetinkaya bakacak. Benim görevim de tüm bu şubelerden sorumlu Başkan Yardımcılığı. Ben, bu sürece kadar takımları kurdum. Şimdi sezonlar başlıyor. Geçtiğimiz günkü yönetim kurulunda da ilk yaptığımız yönetim kuruluna atfen bu arkadaşlara şubeleri teslim ettim. Bundan sonra öncelikle şubelerdeki durum önce şube görevlileri tarafından Sportif Direktör Muhittin Özbay'a rapor edilecek. Sonrasında da yönetim kurulu üyeleri bana rapor edecek."

"BAŞKA ÖZEL BİR SEBEP YOK"

Galatasaray'daki görev dağılımının nedenini de anlatan Mehmet Cibara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkan Yardımcısı olarak kulübün bütün sportif aktivitelerinden ben sorumluyum. Şimdi 16-17 tane şubeden sorumlu olduğun zaman hepsiyle yakından ilgilenemeyeceğin bir durum oluyor. O sebeple onları yönetim kurulu üyelerine bölüştürdük. Sebebi de bu, başka özel bir sebep yok."