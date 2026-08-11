Galatasaray'da gündem Chermiti: İlk teklif reddedildi

Galatasaray’da santrfor takviyesi için çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılı ekip, Rangers’ta forma giyen Chermiti için girişim başlattı.

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

TRT Spor'da yer alan habere göre; İskoç ekibine iletilen 25 milyon Euro'luk ilk teklifin kabul edilmediği belirtildi.

RANGERS, 40 MİLYON İSTİYOR

Galatasaray yönetiminin, 22 yaşındaki Portekizli oyuncu için yeni bir teklif hazırlığında olduğu bildirildi. Bu arada Chermiti'nin lig maçında sakatlanması nedeniyle teklifin yeniden düzenleneceği dile getirildi.

Rangers kulübünün ise genç golcünün transferinden 40 milyon Euro gelir beklediği gelen haberler arasında. İskoç ekibinde, 43 maça çıkan Chermiti, takımına 15 gol ve 5 asistlik katkı verdi.