Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'da gündem Chermiti: İlk teklif reddedildi

Galatasaray'da gündem Chermiti: İlk teklif reddedildi

11.08.2026 12:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray'da gündem Chermiti: İlk teklif reddedildi

Galatasaray'ın Rangers’ta forma giyen forvet Youssef Chermiti için yaptığı 25 milyon Euro'luk teklifin reddedildiği iddia edildi. Sarı kırmızılı kulüp, Portekizli futbolcu için ikinci bir teklif yapmaya hazırlanırken İskoç ekibinin oyuncu için 40 milyon istediği öne sürüldü.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Galatasaray’da santrfor takviyesi için çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılı ekip, Rangers’ta forma giyen Chermiti için girişim başlattı.

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

TRT Spor'da yer alan habere göre; İskoç ekibine iletilen 25 milyon Euro'luk ilk teklifin kabul edilmediği belirtildi.

RANGERS, 40 MİLYON İSTİYOR

Galatasaray yönetiminin, 22 yaşındaki Portekizli oyuncu için yeni bir teklif hazırlığında olduğu bildirildi. Bu arada Chermiti'nin lig maçında sakatlanması nedeniyle teklifin yeniden düzenleneceği dile getirildi.

Rangers kulübünün ise genç golcünün transferinden 40 milyon Euro gelir beklediği gelen haberler arasında. İskoç ekibinde, 43 maça çıkan Chermiti, takımına 15 gol ve 5 asistlik katkı verdi.

İlgili Konular: #galatasaray #rangers fc #Youssef Chermiti

İlgili Haberler

Galatasaray, Efe Mandıracı için imza töreni düzenledi
Galatasaray, Efe Mandıracı için imza töreni düzenledi Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın yeni transferi Efe Mandıracı için imza töreni düzenlendi.
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Napoli'den Noa Lang kararı!
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Napoli'den Noa Lang kararı! İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli'nin 27 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang'ın bonservis ücretinde indirime gittiği aktarıldı.
Dursun Özbek, ağustos ayını bekliyordu: Transferde 5 isimden Galatasaray'a kötü haber
Dursun Özbek, ağustos ayını bekliyordu: Transferde 5 isimden Galatasaray'a kötü haber Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, fiyatların düşeceğini düşünerek ağustos ayını bekliyordu. Ancak beklenen olmadı ve sarı kırmızılıların ilgilendiği Mora, Batrakov, Leao, Martinelli ve Can Uzun transferlerinin zora girdiği iddia edildi.