Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi resmen sona erdi!

Galatasaray, Mauro Icardi ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:

"Sevgili Mauro,

Bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz.

Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7’den 70’e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun.

Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana; Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın.

Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray’ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin.

Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar “Galatasaraylıyım.” demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var.

Tüm Galatasaraylılar biliyor…

Böyle bir aşk unutulmaz."

134 MAÇTA 77 GOL

2022-23 sezonunun ekim ayında PSG'den kiralanan Mauro Icardi, sezon sonunda 10 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle sarı-kırmızılı formaya imza attı.

Galatasaray'da geçirdiği 3,5 sezonda 3 kez Süper Lig ve birer kez Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası zaferi yaşayan Icardi, aynı zamanda 2023-2024 sezonunda attığı 25 golle gol krallığı yaşadı.

Deneyimli forvet, Cimbom ile çıktığı toplam 134 maçta 77 kez fileleri havalandırmayı da başararak Gheorge Hagi'nin 72 gollük rekorunu kırmıştı.