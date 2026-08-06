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Galatasaray'da Rafael Leao gelişmesi: Milan'a ilk teklif iletildi

Galatasaray'da Rafael Leao gelişmesi: Milan'a ilk teklif iletildi

6.08.2026 12:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'da Rafael Leao gelişmesi: Milan'a ilk teklif iletildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Rafael Leao ile maaş konusunda belirli bir oranda anlaşırken, yıldız oyuncunun kulübü Milan'a da ilk teklifini ilettiği iddia edildi.
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Yaz transfer döneminin suskun takımlarından Galatasaray, Rafael Leao transferi için bastırıyor. Sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldız ve Milan ile temaslarını sürdürüyor.

LEAO İÇİN MILAN'A İLK RESMİ TEKLİF YAPILDI

Milan, Leao'yu kiralama teklifine sıcak bakmazken, bonservis pazarlıklarında kapıyı 50 milyon Euro'dan açtı. TRT Spor'a göre Galatasaray, yıldız isim için Milan'a ilk resmi teklifini iletti.

LEAO'NUN TALEBİNE GALATASARAY'DAN “TAMAM”

Rafael Leao'nun maaş talebi ise 11-12 milyon Euro civarında ve Galatasaray cephesi bu bedeli karşılayabileceğini oyuncu kanadına iletti. Portekizli futbolcuyla belli bir oranda anlaşan Cimbom, Milan ile pürüzleri gidermek için mesai harcıyor.

Rafael Leao da Galatasaray'daki takım arkadaşlarından kulübe dair bilgiler alıyor.

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