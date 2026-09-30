Galatasaray'da transfer çıkmazı: 'Sydney Taylor Türkiye'ye gelmekten vazgeçti'

Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, GSYİAD sponsorluk anlaşmasında Sydney Taylor'ın durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cibara, sarı-kırmızılı kulübün Taylor ile daha önce anlaşmaya vardığını ve karşılıklı olarak sözleşmelerin imzalandığını açıkladı.

"SÖZLEŞME İMZALADIĞIMIZ OYUNCU"

Transfer çalışmalarına ocak ayında başladıklarını belirten Mehmet Cibara, "Biliyorsunuz biz bu transferleri ocak ayında başlattık. Şu anda bizim NBA, WNBA'de play-off'lara kalan 5 oyuncumuz var. Bunlardan 2 tanesi bizim eski oyuncumuz, 3 tane de yeni transferimiz" dedi.

Cibara, Sydney Taylor konusunda ise şu ifadeleri kullandı:

"Sydney Taylor da bunlara ilaveten düşündüğümüz ve anlaştığımız ve imzaladığımız, karşılıklı imzaladığımız bir oyuncuydu."

"SYDNEY TAYLOR TÜRKİYE'YE GELMEKTEN VAZGEÇTİ"

Taylor'ın son anda karar değiştirdiğini açıklayan Cibara, "Son anda Türkiye'ye gelmekten vazgeçti. Bu sene hakikaten çok iyi bir performans gösterdi WNBA'de ve 'Artık ben Avrupa'ya gitmek istemiyorum' dedi. Çünkü Amerika'da çok daha iyi bir kontrat aldığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Oyuncu cephesinin Galatasaray'a buy-out için başvurduğunu belirten Cibara, taraflar arasındaki pazarlıkların devam ettiğini söyledi.

"Bize buy-out için müracaat ettiler. Şu anda onun pazarlıkları sürüyor" diyen Cibara, sürecin kısa süre içerisinde sonuçlanmasını beklediğini ifade etti.

"1 EKİM'DE GELMEZSE..."

Mehmet Cibara, Sydney Taylor'ın 1 Ekim'de takımın yanında olmaması halinde sözleşmedeki günlük cezanın devreye gireceğini de belirtti.

Cibara, "1 Ekim'de burada olmadığı takdirde zaten her gün bir ceza süresi var. Ama bu tip şeylere gerek kalmadan tahmin ediyorum bugün yarın anlaşıp belli bir buy-out karşılığında, serbest kalır" dedi.

Cibara ayrıca Taylor'ın Avrupa liglerinden herhangi bir takıma transfer olması halinde daha yüksek bir tazminatla karşı karşıya kalacağını belirtti.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Cibara, "Artı Avrupa liglerinden herhangi birine katılması halinde çok daha büyük bir tazminatla karşılaşacağı için bunu bu hafta içerisinde bitiririz gibi geliyor" ifadelerini kullandı.