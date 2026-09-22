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Galatasaray'da Wilfried Singo gelişmesi

Galatasaray'da Wilfried Singo gelişmesi

22.09.2026 15:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'da Wilfried Singo gelişmesi

Galatasaray forması giyen Wilfried Singo, üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre formasından uzak kaldı. Son olarak antrenmanda sakatlanan Fildişili futbolcunun bu ay sonunda sahalara dönmesi bekleniyor.

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Galatasaray'da 3 Eylül'de antrenmanda sakatlanan Singo'nun tedavisi devam ediyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fildişili oyuncunun, bu ay sonunda takımdaki yerini alacağı belirtiliyor.

25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 31 milyon Euro bedelle transfer edildi.

Daha önce de 3 kez ciddi sakatlık geçiren Singo, Galatasaray'da uzun süre forma giyemedi.

Singo, geçen yıl Ekim ve Kasım aylarında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle önemli maçlarda kadroda yer alamadı.

Bu yıl 20 Haziran'daki milli maçta sakatlanan Fildişili oyuncu, 9 Ağustos'ta sahalara döndü.

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