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Galatasaray'da yaprak dökümü: 3 ayrılık kapıda
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Galatasaray'da yaprak dökümü: 3 ayrılık kapıda

20.08.2026 09:22:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'da yaprak dökümü: 3 ayrılık kapıda

Galatasaray'da Lucas Torreira'nın Fiorentina'ya transferi gündemde. İtalyan ekibinin, deneyimli orta saha ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilirken, sarı kırmızılı ekipte Mario Lemina ve Victor Nelsson'un da takımdan ayrılmaya yakın olduğu öne sürüldü.

Galatasaray'da yaprak dökümü: 3 ayrılık kapıda

Galatasaray'da Lucas Torreira'nın takımdan ayrılmak istediğine dair haberler gündem olmuştu. Uruguaylı orta saha oyuncusunun İtalya'ya geri dönmek istediği belirtilirken, tecrübeli isme eski takımı Fiorentina'nın talip olduğu belirtilmişti.

Galatasaray'da yaprak dökümü: 3 ayrılık kapıda

"FIORENTINA, TORREIRA İLE ANLAŞTI"

Gazeteci Nicolo Schira, Fiorentina'nın Torreira ile prensipte anlaştığını geçmiş, Fagioli'nin ayrılığı halinde transferin gerçekleşeceğini yazmıştı.

Galatasaray'da yaprak dökümü: 3 ayrılık kapıda

TORREIRA'YLA BİRLİKTE LEMINA DA YOLCU

Öte yandan Lucas Torreira sonrası Galatasaray'da flaş bir ayrılık daha gerçekleşebilir. HT Spor'a göre Al-Shabab, Mario Lemina için girişimlerini sıklaştırdı. Suudi temsilcisi, tecrübeli futbolcu için sarı-kırmızılılara daha önce sunduğu 6 milyon dolarlık teklifin hala geçerli olduğunu iletti.

Haberde Mario Lemina'nın ayrılık ihtimalinin her geçen gün yükseldiği vurgulandı.

Galatasaray'da yaprak dökümü: 3 ayrılık kapıda

NELSSON MONZA'YA

Bu arada gözden çıkarılan Victor Nelsson için de Galatasaray'a teklif geldi. Sky Sport, Monza'nın Danimarkalı savunmacı için sarı-kırmızılıların kapısını çaldığını yazdı.

İlgili Konular: #galatasaray #Lucas Torreira #Mario Lemina

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