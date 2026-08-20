Galatasaray'da yaprak dökümü: 3 ayrılık kapıda

TORREIRA'YLA BİRLİKTE LEMINA DA YOLCU

Öte yandan Lucas Torreira sonrası Galatasaray'da flaş bir ayrılık daha gerçekleşebilir. HT Spor'a göre Al-Shabab, Mario Lemina için girişimlerini sıklaştırdı. Suudi temsilcisi, tecrübeli futbolcu için sarı-kırmızılılara daha önce sunduğu 6 milyon dolarlık teklifin hala geçerli olduğunu iletti.

Haberde Mario Lemina'nın ayrılık ihtimalinin her geçen gün yükseldiği vurgulandı.