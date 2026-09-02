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Galatasaray'da yeni transfer Deniz Gül ilk antrenmanına çıktı!

Galatasaray'da yeni transfer Deniz Gül ilk antrenmanına çıktı!

2.09.2026 17:30:00
Güncellenme:
AA
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Galatasaray'da yeni transfer Deniz Gül ilk antrenmanına çıktı!

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak Galatasaray'da yeni transfer Deniz Gül takımla antrenmana çıktı.
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 4 Eylül Cuma günü Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni transfer Deniz Gül, takımla ilk idmanına çıktı.

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Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmanın ardından iki grup halinde pas çalışmasıyla devam etti.

Sarı-kırmızılı takımın idmanı, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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