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Galatasaray'da yeni transferler yokları oynuyor: 78.5 milyon Euro'ya sadece 1 asist
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Galatasaray'da yeni transferler yokları oynuyor: 78.5 milyon Euro'ya sadece 1 asist

21.09.2026 12:07:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'da yeni transferler yokları oynuyor: 78.5 milyon Euro'ya sadece 1 asist

Yaz transfer döneminde 5 takviye yapan Galatasaray'ın yeni isimleri performanslarıyla tartışma konusu oldu. Sarı-kırmızılılar, toplam 78.5 milyon euro ödediği isimlerden sadece 1 asistlik skor katkısı alabildi.

Galatasaray'da yeni transferler yokları oynuyor: 78.5 milyon Euro'ya sadece 1 asist

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanında 4-0 gibi ağır bir yenilgi alan Galatasaray'da yeni transferlerin performansı tartışılıyor.

Galatasaray'da yeni transferler yokları oynuyor: 78.5 milyon Euro'ya sadece 1 asist

GALATASARAY'IN YENİLERİ BEKLENENİ VEREMEDİ

Yaz transfer dönemine Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu'yu renklerine bağlayan Galatasaray, bu isimlerden henüz beklediği verimi alabilmiş değil.

Galatasaray'da yeni transferler yokları oynuyor: 78.5 milyon Euro'ya sadece 1 asist

TEK ASİST BATRAKOV'DAN

Galatasaray 5 yeni transferi için toplam 78.52 milyon Euro öderken, bu futbolculardan gol katkısı alamadı. Sadece Batrakov'un 1 asistinin olması dikkat çekti.

Fransız stoper Bitshiabu ise süre dahi alabilmiş değil.

Galatasaray'da yeni transferler yokları oynuyor: 78.5 milyon Euro'ya sadece 1 asist

Rafael Leao: 4 maç, 230 dakika, 0 gol, 0 asist.

Galatasaray'da yeni transferler yokları oynuyor: 78.5 milyon Euro'ya sadece 1 asist

Aleksey Batrakov: 5 maç, 230 dakika, 0 gol, 1 asist.

 

Galatasaray'da yeni transferler yokları oynuyor: 78.5 milyon Euro'ya sadece 1 asist

Deniz Gül: 4 maç, 155 dakika, 0 gol, 0 asist.

Galatasaray'da yeni transferler yokları oynuyor: 78.5 milyon Euro'ya sadece 1 asist

Lesley Ugochukwu: 5 maç, 62 dakika, 0 gol, 0 asist.

Galatasaray'da yeni transferler yokları oynuyor: 78.5 milyon Euro'ya sadece 1 asist

El Chadaille Bitshiabu: Toplam 3 maçta kadroda olmasına karşın henüz süre alamadı.

 

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