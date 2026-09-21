Galatasaray'da yeni transferler yokları oynuyor: 78.5 milyon Euro'ya sadece 1 asist

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanında 4-0 gibi ağır bir yenilgi alan Galatasaray'da yeni transferlerin performansı tartışılıyor.

Yaz transfer dönemine Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu'yu renklerine bağlayan Galatasaray, bu isimlerden henüz beklediği verimi alabilmiş değil.

TEK ASİST BATRAKOV'DAN

Galatasaray 5 yeni transferi için toplam 78.52 milyon Euro öderken, bu futbolculardan gol katkısı alamadı. Sadece Batrakov'un 1 asistinin olması dikkat çekti.

Fransız stoper Bitshiabu ise süre dahi alabilmiş değil.