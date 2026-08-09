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Galatasaray Daikin'den libero takviyesi!

Galatasaray Daikin'den libero takviyesi!

9.08.2026 23:16:00
Güncellenme:
AA
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Galatasaray Daikin'den libero takviyesi!

Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Galatasaray Daikin, 30 yaşındaki libero Çerağ Düzeltir'i renklerine bağladı.
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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Çerağ Düzeltir'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen 30 yaşındaki libero ile bir yıllık sözleşme imzalandı.

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