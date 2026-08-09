Galatasaray Daikin'den libero takviyesi!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Çerağ Düzeltir'i kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen 30 yaşındaki libero ile bir yıllık sözleşme imzalandı.
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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Çerağ Düzeltir'i kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen 30 yaşındaki libero ile bir yıllık sözleşme imzalandı.