Galatasaray Daikin'den libero takviyesi!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Çerağ Düzeltir'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen 30 yaşındaki libero ile bir yıllık sözleşme imzalandı.