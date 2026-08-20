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Galatasaray'dan Aleksey Batrakov kararı... Erzurumspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Galatasaray'dan Aleksey Batrakov kararı... Erzurumspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

20.08.2026 17:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'dan Aleksey Batrakov kararı... Erzurumspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda oynayacağı Erzurumspor FK maçının kamp kadrosunu açıkladı.
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Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Erzurumspor FK'ye konuk olacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu.

Listede Günay Güvenç, Victor Nelsson, Elias Jelert ve henüz TFF'ye kaydedilmeyen Aleksey Batrakov yer almadı.

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Aleksey Batrakov

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Sarı-kırmızılıların Erzurumspor FK maçı kamp kadrosu şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina.

Galatasaray, cuma günü saat 21.30'da Erzurumspor FK'ye konuk olacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

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