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Galatasaray'dan Avrupa maçlarında 40 maçlık seri

Galatasaray'dan Avrupa maçlarında 40 maçlık seri

10.09.2026 11:04:00
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AA
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Galatasaray'dan Avrupa maçlarında 40 maçlık seri

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında gol olan maç serisi Sporting karşısında da devam etti ve 40 maça ulaştı.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenildi.

Sarı-kırmızılı ekibin bu karşılaşmada gol bulmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki dikkat çeken serisi de devam etti.

GALATASARAY'IN SON 40 AVRUPA MAÇINDA GOL OLDU

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupalarında yaptığı son 40 müsabakada en az 1 gol atıldı.

Sarı-kırmızılı takımın, 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Barcelona ile deplasmanda yaptığı mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşma, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında gol sesinin çıkmadığı son maçı oldu.

Galatasaray'ın ardından çıktığı 40 maçta iki takımdan biri en az bir kez fileleri havalandırdı.

İlgili Konular: #galatasaray #uefa şampiyonlar ligi #sporting

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