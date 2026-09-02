Galatasaray'dan ayrılan Victor Nelsson'un yeni takımı belli oldu!

Galatasaray, Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Enok Nelsson ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı kulüp, 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiğini açıkladı.

Galatasaray, Nelsson için yaptığı veda paylaşımında Danimarkalı futbolcuya emek ve katkıları için teşekkür ederek kariyerinin yeni döneminde başarılar diledi.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Galatasaray'dan ayrılan Victor Nelsson'un yeni adresi resmen belli oldu. Danimarka ekibi Nordsjælland, 27 yaşındaki stoper ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Böylece Nelsson'un profesyonel kariyerine başladığı kulübe dönüşü resmiyet kazandı.

144 MAÇTA FORMA GİYDİ

2021 yılında Galatasaray'a transfer olan Nelsson, sarı-kırmızılı formayla 144 maçta 4 gol kaydetti.

Danimarkalı stoper, Galatasaray ile 2 Süper Lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa kazandı.

Nelsson, Galatasaray kariyerinin ardından yeniden Nordsjælland forması giyecek.