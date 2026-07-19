Galatasaray'dan Çaykur Rizespor'a transfer!

Çaykur Rizespor, kanat oyuncusu Ahmed Kutucu'yu kiraladı.

Süper Lig ekibinden yapılan açıklamada 26 yaşındaki Ahmed Kutucu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Rizespor'un açıklaması şu şekilde:

Çaykur Rizespor’umuz, Galatasaray ve Ahmed Kutucu ile anlaşarak sezon sonuna kadar takımımızda oynaması için geçici sözleşme imzalanmıştır.

Başkanımız Ali Zeki Saruhan’ın katıldığı imza töreninde Galatasaray’dan kiralık olarak transfer edilen 2000 doğumlu hücum oyuncusu Ahmed Kutucu kendini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz geçtiğimiz sezon Galatasaray’da 18 resmi maça çıkmıştı.

Ahmed Kutucu’ya “Hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz.

Ahmed Kutucu, geçen sezon Galatasaray formasını giydiği 18 maçta 2 gol ve 2 asist kaydetti.