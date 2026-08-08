Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli futbolcuya kanca: Transferde ilk sıraya çıktı

TRT Spor'un haberine göre ; sol stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Yusuf Akçiçek ve Ahmetcan Kaplan arasından bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Eski Fenerbahçeli futbolcu Yusuf Akçiçek teknik ekibin tercih sırasında zirvede bulunuyor.

Her iki futbolcu için de ilk düşüncenin, satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği olduğu kaydedildi. İki isim için de kulüplerine henüz resmi ilgi yazısı gönderilmediği öğrenildi. Hem Yusuf Akçiçek'in hem de Ahmetcan Kaplan'ın, Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı belirtildi.