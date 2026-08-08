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Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli futbolcuya kanca: Transferde ilk sıraya çıktı
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Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli futbolcuya kanca: Transferde ilk sıraya çıktı

8.08.2026 19:25:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli futbolcuya kanca: Transferde ilk sıraya çıktı

Transferin sessiz takımı Galatasaray'da çalışmalar yoğunlaştı. Sarı kırmızılılar azalan sürede kadroya takviye yapmaya çalışırken, Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu transfer listesinde ilk sıraya aldı.

Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli futbolcuya kanca: Transferde ilk sıraya çıktı

Trendyol Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray şimdiye kadar sadece Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar, transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli futbolcuya kanca: Transferde ilk sıraya çıktı

Stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray rotasını Suudi Arabistan ve Hollanda'ya çevirdi.

Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli futbolcuya kanca: Transferde ilk sıraya çıktı

TRT Spor'un haberine göre; sol stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Yusuf Akçiçek ve Ahmetcan Kaplan arasından bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Eski Fenerbahçeli futbolcu Yusuf Akçiçek teknik ekibin tercih sırasında zirvede bulunuyor.

Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli futbolcuya kanca: Transferde ilk sıraya çıktı

Her iki futbolcu için de ilk düşüncenin, satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği olduğu kaydedildi. İki isim için de kulüplerine henüz resmi ilgi yazısı gönderilmediği öğrenildi. Hem Yusuf Akçiçek'in hem de Ahmetcan Kaplan'ın, Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

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