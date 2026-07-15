Galatasaray'dan genç forvete kanca: Transferde rakip Portekiz devi

Galatasaray yeni sezonun ilk transferini Burnley'den Lesley Ugochukwu ile yaptı. Avusturya'da yapılacak kamp öncesinde sarı kırmızılılar bir transferi daha bitirmek için uğraşıyor. Sarı-kırmızıların ikinci takviyesini santrfor bölgesine yapması bekleniyor.

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Dinamo Kiev'in genç yıldız adayı Matviy Ponomarenko için harekete geçti. Sarı kırmızılılar, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Ukrayna temsilcisi ile görüşmelerini sürdürüyor.

Ukrayna ekibi, 20 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli talep ediyor. Dinamo Kiev'in, Ponomarenko için öngördüğü bonservis bedelinin 25 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.

PORTO DA DEVREDE

Genç futbolcu için Portekiz ekibi Porto'nun da devrede olduğu ve 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı gelen haberler arasında.

23 MAÇTA 17 GOLE KATKI

Önceki sezon Dinamo Kiev ile 23 maça çıkan Matviy Ponomarenko, 16 gol kaydederken bir de asist yaptı.