Galatasaray'dan hazırlık maçına kabus gibi başlangıç: Taraftardan protesto, penaltı, kırmızı kart

Galatasaray yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Rams Park'ta Villarreal'i konuk etti. Sarı kırmızılılarda tribünlerin büyük kısmı boş kalırken 20 binden az seyirci yer aldı.
Maç öncesinde ve başında Galatasaray taraftarları, başkan Dursun Özbek'e tepki gösterdi.
Sezon öncesinde sadece 1 transfer yapılması nedeniyle stadyumda yer alan taraftarlar, “Dursun Özbek transferler nerede?” tezahüratını yaptı.
Villarreal karşılaşmanın 2. dakikasında kazandığı penaltıyla karşılaşmada 1-0 öne geçti.
ERKEN KIRMIZI KART
Penaltı kararına itiraz eden Okan Buruk'a hakem Kadir Sağlam üst üste 2 kez sarı karttan kırmızı kart gösterdi.
Okan Buruk kırmızı kartın ardından tribüne çıktı.
Galatasaray ise karşılaşmanın 5. dakikasında Eren Elmalı'nın ortasında Victor Osimhen'in kafa golüyle skoru eşitledi.