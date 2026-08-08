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Galatasaray'dan hazırlık maçına kabus gibi başlangıç: Taraftardan protesto, penaltı, kırmızı kart
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Galatasaray'dan hazırlık maçına kabus gibi başlangıç: Taraftardan protesto, penaltı, kırmızı kart

8.08.2026 21:39:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'dan hazırlık maçına kabus gibi başlangıç: Taraftardan protesto, penaltı, kırmızı kart

Galatasaray'ın Villarreal'i konuk ettiği hazırlık maçında taraftarlar Başkan Dursun Özbek'e transfer tepkisi gösterdi. Okan Buruk ise maçın 5. dakikasında kırmızı kart gördü.

Galatasaray'dan hazırlık maçına kabus gibi başlangıç: Taraftardan protesto, penaltı, kırmızı kart

Galatasaray yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Rams Park'ta Villarreal'i konuk etti. Sarı kırmızılılarda tribünlerin büyük kısmı boş kalırken 20 binden az seyirci yer aldı.

Galatasaray'dan hazırlık maçına kabus gibi başlangıç: Taraftardan protesto, penaltı, kırmızı kart

Maç öncesinde ve başında Galatasaray taraftarları, başkan Dursun Özbek'e tepki gösterdi.

Sezon öncesinde sadece 1 transfer yapılması nedeniyle stadyumda yer alan taraftarlar, “Dursun Özbek transferler nerede?” tezahüratını yaptı.

Galatasaray'dan hazırlık maçına kabus gibi başlangıç: Taraftardan protesto, penaltı, kırmızı kart

Villarreal karşılaşmanın 2. dakikasında kazandığı penaltıyla karşılaşmada 1-0 öne geçti. 

Galatasaray'dan hazırlık maçına kabus gibi başlangıç: Taraftardan protesto, penaltı, kırmızı kart

ERKEN KIRMIZI KART

Penaltı kararına itiraz eden Okan Buruk'a hakem Kadir Sağlam üst üste 2 kez sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

Okan Buruk kırmızı kartın ardından tribüne çıktı.

Galatasaray'dan hazırlık maçına kabus gibi başlangıç: Taraftardan protesto, penaltı, kırmızı kart

Galatasaray ise karşılaşmanın 5. dakikasında Eren Elmalı'nın ortasında Victor Osimhen'in kafa golüyle skoru eşitledi.

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