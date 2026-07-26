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Galatasaray'dan Jamal Musiala iddiaları hakkında resmi açıklama!

Galatasaray'dan Jamal Musiala iddiaları hakkında resmi açıklama!

26.07.2026 23:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'dan Jamal Musiala iddiaları hakkında resmi açıklama!

Galatasaray, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih forması giyen 26 yaşındaki Alman oyuncu Jamal Musiala hakkındaki iddialar üzerine bir açıklama yayımladı.
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Galatasaray'ın, Bayern Münih forması giyen yıldız oyuncu Jamal Musiala'yı kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edilmişti. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; transfer iddiaları yalanlandı. 

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde: 

"Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur."

24 MAÇTA 11 GOLE KATKI

10 numara, kanat ve merkez orta saha pozisyonlarında görev yapabilen Jamal Musiala dar alandaki etkili oyunuyla, adam eksiltme becerisi, kilit pasları ve hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çekiyor. 

Geçen sezon Bayern Münih forması ile sakatlığı nedeniyle 24 maça çıkabilen 23 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 5 gol attı ve 6 asist yaptı.

İlgili Konular: #galatasaray #transfer #Jamal Musiala

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