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Galatasaray'dan 'Jamal Musiala' iddialarına yanıt: 'Israrla gündemde tutulması...'

Galatasaray'dan 'Jamal Musiala' iddialarına yanıt: 'Israrla gündemde tutulması...'

31.07.2026 12:38:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'dan 'Jamal Musiala' iddialarına yanıt: 'Israrla gündemde tutulması...'

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala hakkındaki transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
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Galatasaray, Jamal Musiala'nın sarı-kırmızılı takıma transfer olacağı yönünde ortaya atılan iddialarla ilgili resmi açıklama yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtirken, kamuoyunun yalnızca kulübün resmi açıklamalarını esas almasını istedi.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Son dönemde kulübümüz hakkında kasıtlı şekilde dolaşıma sokulan, gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.

Profesyonel futbolcu Jamal Musiala'nın Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddialar gerçek dışıdır.

Gerçek dışı olduğu açıkça ortaya konulan bu iddiaların ısrarla gündemde tutulması; kamuoyunu yanıltmaya ve kulübümüzün transfer çalışmalarını itibarsızlaştırmaya yönelik bir algı oluşturma çabasıdır.

Bu spekülasyonların sahibi kişi ve mecraların geçen sezon da benzer gerçek dışı iddialarla kamuoyu karşısına çıkmış olmaları dikkat çekicidir.

Galatasaray Spor Kulübü, transfer çalışmalarını kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda, büyük bir titizlik ve gizlilik içerisinde yürütmektedir. Gerçek dışı haberler ve spekülatif iddialar, kulübümüzün çalışma prensiplerini ve hedeflerini değiştirmeyecektir.

Kamuoyunun ve büyük Galatasaray taraftarının, yalnızca kulübümüzün resmî açıklamalarını esas almasını, gerçeği yansıtmayan haber ve spekülasyonlara, bunları ısrarla dolaşıma sokan kişi ve mecralara itibar etmemesini önemle rica ederiz.

Galatasaray Spor Kulübü"

İlgili Konular: #galatasaray #transfer #Bayern Münih #Jamal Musiala

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