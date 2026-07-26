Galatasaray'dan Jhon Lucumi hamlesi: Yapılacak teklif belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın yanına stoper takviyesi yapmak istiyor.

GALATASARAY'DAN LUCUMI HAMLESİ Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların, Bologna forması giyen Jhon Lucumi için devreye girdiği iddia edildi.

21-22 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK TuttoMercatoWeb'in haberine göre; Galatasaray'ın Kolombiyalı stoper için 21-22 milyon Euro bonservis bedeli teklif etmeye hazırlandığı belirtildi.

4 YILLIK SÖZLEŞME Galatasaray'ın 28 yaşındaki defans oyuncusuna yıllık 3 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme vereceği kaydedildi.

UYGUN BİR TEKLİFE BIRAKILACAK Lucumi'nin 15 Temmuz'a kadar serbest kalma bedelinin 28 milyon Euro olduğu, bu tarihin sona erdiği için Bologna'nın 1 yıl sözleşmesi kalan Lucumi'ye uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılığa izin verebileceği aktarıldı.

"UYGUN TEKLİF GELİRSE İZİN VERECEĞİZ" Bologna CEO'su Claudio Fenucci geçen günlerde Kolombiyalı yıldızla ilgili, "Lucumi'nin bizimle sözleşmesi var. Geçen yıl kendisi için kariyerini değiştirebilecek önemli bir teklif gelmişti. Bir yıl daha kalmasını istedik ve bu sezon uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılabileceğine dair söz verdik. Uygun bir teklif gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Gelirse kendisini memnun edeceğiz, gelmezse bizimle kalacak" ifadelerini kullanmıştı.