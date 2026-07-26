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Galatasaray'dan Jhon Lucumi hamlesi: Yapılacak teklif belli oldu
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Galatasaray'dan Jhon Lucumi hamlesi: Yapılacak teklif belli oldu

26.07.2026 15:38:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'dan Jhon Lucumi hamlesi: Yapılacak teklif belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren ve stoper bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Bologna forması giyen Jhon Lucumi'yle ilgilendiği iddia edildi.

Galatasaray'dan Jhon Lucumi hamlesi: Yapılacak teklif belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın yanına stoper takviyesi yapmak istiyor.

Galatasaray'dan Jhon Lucumi hamlesi: Yapılacak teklif belli oldu

GALATASARAY'DAN LUCUMI HAMLESİ

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların, Bologna forması giyen Jhon Lucumi için devreye girdiği iddia edildi.

Galatasaray'dan Jhon Lucumi hamlesi: Yapılacak teklif belli oldu

21-22 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK

TuttoMercatoWeb'in haberine göre; Galatasaray'ın Kolombiyalı stoper için 21-22 milyon Euro bonservis bedeli teklif etmeye hazırlandığı belirtildi.

Galatasaray'dan Jhon Lucumi hamlesi: Yapılacak teklif belli oldu

4 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray'ın 28 yaşındaki defans oyuncusuna yıllık 3 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme vereceği kaydedildi.

Galatasaray'dan Jhon Lucumi hamlesi: Yapılacak teklif belli oldu

UYGUN BİR TEKLİFE BIRAKILACAK

Lucumi'nin 15 Temmuz'a kadar serbest kalma bedelinin 28 milyon Euro olduğu, bu tarihin sona erdiği için Bologna'nın 1 yıl sözleşmesi kalan Lucumi'ye uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılığa izin verebileceği aktarıldı.

Galatasaray'dan Jhon Lucumi hamlesi: Yapılacak teklif belli oldu

"UYGUN TEKLİF GELİRSE İZİN VERECEĞİZ"

Bologna CEO'su Claudio Fenucci geçen günlerde Kolombiyalı yıldızla ilgili, "Lucumi'nin bizimle sözleşmesi var. Geçen yıl kendisi için kariyerini değiştirebilecek önemli bir teklif gelmişti. Bir yıl daha kalmasını istedik ve bu sezon uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılabileceğine dair söz verdik. Uygun bir teklif gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Gelirse kendisini memnun edeceğiz, gelmezse bizimle kalacak" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'dan Jhon Lucumi hamlesi: Yapılacak teklif belli oldu

"LUCUMI JUVENTUS'U İSTİYOR"

Corriede dello Sport'un haberine göre; Lucumi Juventus'a transfer olmak istediği ve Galatasaray'ın teklifini askıya aldığı belirtildi.

2026 Dünya Kupası'nda Davinson Sanchez'le birlikte stoper hattında görev alan Lucumi, geçtiğimiz sezon 43 maçta 1 gol - 1 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 567 dakika sahada kaldı.

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